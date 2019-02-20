До Списку ЮНЕСКО хочуть внести два українські культурні комплекси
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. До Попереднього списку ЮНЕСКО планують внести ще два культурні комплекси на території України. Про це повідомила прес-служба Міністерства культури у відповіді на запит кореспондента УНН.
Як зазначили в прес-службі, на сьогоднішній день Мінкульт опрацьовує питання включення нових об’єктів до Попереднього списку від України, які мають перспективи в подальшому потрапити до Списку всесвітньої спадщини, а саме:
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- культурний комплекс "Перекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля";
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- Антична Тіра – "Білгород-Дністровська (Акерманська) фортеця, від Елади до України".
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Як пояснили у Мінкульті, твори першого культурного комплексу унікальні для всього світу, а багато об'єктів є справжніми шедеврами. Його вирізняє керамічний посуд та статуетки, системи внутрішньої організації поселень, архітектура та системи побудови й упорядкування святилищ, елементи вибору місць розміщення, висока щільність житла та мегаміста зі східного кордону.
За даними міністерства, Антична Тіра – "Білгород-Дністровська (Акерманська) фортеця, від Елади до України" – це ще один комплекс, що поєднує залишки античного міста з видатною середньовічною фортифікаційною спорудою. Стратегічно розташований в гирлі Дністра на півдні України на шляху з Балтійського через Чорне до Середземного моря об’єкт протягом тисячоліть відігравав значну роль в політичному та культурному житті декількох цивілізацій та був пов'язаний з найважливішими історичними подіями Південно-Східної Європи.
Визначна універсальна цінність об’єкту полягає в унікальному поєднанні частини античного міста з шедевром європейського фортифікаційного мистецтва, у неповторному ландшафті, існуючому безперервно більше ніж 2,5 тисяч років.
Нагадаємо, Національна комісія України у справах ЮНЕСКО вивчає заявку на включення Аккерманської фортеці до попереднього списку всесвітньої спадщини.