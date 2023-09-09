В состав ставки и СНБО уже введен Умеров: президент выдал соответствующие указы

Детали

Указом №572 президент ввел в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего нового министра обороны Умерова и вывел оттуда бывшего министра Алексея Резникова.

А также другим указом Зеленский ввел нового главу Минобороны в состав СНБО и вывел оттуда Резникова.

Напомним

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров очертил пять приоритетов определенных Президентом Владимиром Зеленским, среди которых, в частности, расширение международной коалиции, нулевая толерантность к коррупции и развитие украинского производства.