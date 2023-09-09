До складу ставки та РНБО вже введено Умєрова - президет видав відповідні укази

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Указом №572 президент ввій до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача нового міністра оборони Умєрова та вивів звідти колишнього міністра Олексія Резнікова.

А також Іншим указом Зеленський ввів нового очільника міноборони до складу РНБО та вивів звідти Резнікова.

Нагадаємо

Новий міністр оборони України Рустем Умєров окреслив п’ять пріоритетів визначених Президентом Володимиром Зеленським, серед яких, зокрема, розширення міжнародної коаліції, нульова толерантність до корупції та розвиток українського виробництва.