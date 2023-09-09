До складу ставки та РНБО вже введено Умєрова - президет видав відповідні укази
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН.Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ставки Верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки та оборони новопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова, вивівши звідти ексголову міноборони Олексія Резнікова. Про це пише УНН з посиланням на укази Зеленського на сайті Офіс Президента.
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Указом №572 президент ввій до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача нового міністра оборони Умєрова та вивів звідти колишнього міністра Олексія Резнікова.
А також Іншим указом Зеленський ввів нового очільника міноборони до складу РНБО та вивів звідти Резнікова.
Нагадаємо
Новий міністр оборони України Рустем Умєров окреслив п’ять пріоритетів визначених Президентом Володимиром Зеленським, серед яких, зокрема, розширення міжнародної коаліції, нульова толерантність до корупції та розвиток українського виробництва.