В Сирию из Ливана вернулось еще около тысячи беженцев - СМИ

"850 человек находились ранее в районе Шеба, а 150 - в долине Бекаа в Ливане. В целом тысячи человек пересекли границу и направились в район Забадани", - информирует издание со ссылкой на Бейрут.

Кроме того, как отмечает издание, глава МВД Ливана Аббас Ибрахим рассказал журналистам, что в ближайшем будущем на родину вернутся сотни тысяч сирийцев.

Как сообщал УНН, морская поисково-спасательная служба Испании за последние несколько дней спасла более 1200 беженцев.