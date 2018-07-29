В Сирию из Ливана вернулось еще около тысячи беженцев - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Сирию из Ливана вернулась пятая группа сирийских беженцев численностью около тысячи человек. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
"850 человек находились ранее в районе Шеба, а 150 - в долине Бекаа в Ливане. В целом тысячи человек пересекли границу и направились в район Забадани", - информирует издание со ссылкой на Бейрут.
Кроме того, как отмечает издание, глава МВД Ливана Аббас Ибрахим рассказал журналистам, что в ближайшем будущем на родину вернутся сотни тысяч сирийцев.
Как сообщал УНН, морская поисково-спасательная служба Испании за последние несколько дней спасла более 1200 беженцев.