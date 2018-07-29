До Сирії з Лівану повернулося ще близько тисячі біженців – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. До Сирії з Лівану повернулася п’ята група сирійських біженців чисельністю близько тисячі чоловік. Про це повідомляє Анадолу з посиланням на власні джерела, передає УНН.
“850 осіб перебували раніше в районі Шеба, а 150 — в долині Бекаа в Лівані. В цілому тисяча осіб перетнули кордон і попрямували в район Забадані”, — інформує видання з посиланням на Бейрут.
Крім того, як зазначає видання, голова МВС Лівану Аббас Ібрахім розповів журналістам, що в найближчому майбутньому на батьківщину повернуться сотні тисяч сирійців.
Як повідомляв УНН, морська пошуково-рятувальна служба Іспанії за останні кілька днів врятувала понад 1200 біженців.