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До Сирії з Лівану повернулося ще близько тисячі біженців – ЗМІ

До Сирії з Лівану повернулося ще близько тисячі біженців – ЗМІ

Київ • УНН

 • 11821 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. До Сирії з Лівану повернулася п’ята група сирійських біженців чисельністю близько тисячі чоловік. Про це повідомляє Анадолу з посиланням на власні джерела, передає УНН.

“850 осіб перебували раніше в районі Шеба, а 150 — в долині Бекаа в Лівані. В цілому тисяча осіб перетнули кордон і попрямували в район Забадані”, — інформує видання з посиланням на Бейрут.

Крім того, як зазначає видання, голова МВС Лівану Аббас Ібрахім розповів журналістам, що в найближчому майбутньому на батьківщину повернуться сотні тисяч сирійців.

Як повідомляв УНН, морська пошуково-рятувальна служба Іспанії за останні кілька днів врятувала понад 1200 біженців.

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