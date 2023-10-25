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В сектор Газа доставили четвертую партию помощи - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Восемь грузовиков с гуманитарной помощью из четвертой колонны прошли через КПП Рафах из Египта в сектор Газа рано утром в среду, сообщил представитель гуманитарной организации, пишет Dpa, информирует УНН.

В сектор Газа доставили четвертую партию помощи - СМИ

Детали

Палестинский Красный Полумесяц и Ближневосточное агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) получили гуманитарный груз, сообщил агентству Dpa Халед Заед, председатель египетского Красного Полумесяца на Северном Синае.

В состав груза входили медикаменты, детские смеси и вода, добавил Заед.

Источник в органах безопасности сообщил, что Палестинский Красный Полумесяц и БАПОР получили только 8 грузовиков из четвертой колонны. В общем, колонна с гумпомощью насчитывает 20 грузовиков. Остальные машины все еще не прошли необходимую проверку.

Дополнение

Доставка помощи была запланирована на вторник, но были задержки после того, как грузовики заехали в контрольный пункт между Египтом и Израилем в Аль-Аугу, для проверки перед тем, как вернуться в пункт пропуска Рафах, сообщил источник в органах безопасности.

Аль-Ауга находится примерно в 70 километрах к югу от КПП Рафах.

Добавим

С субботы в сектор Газа было доставлено 62 грузовика с гуманитарной помощью.

23 октября Египетский Красный Полумесяц сообщил, что доставил третью партию гуманитарной помощи через пограничный переход "Рафах" между Египтом и сектором Газа в анклав.

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