В сектор Газа доставили четвертую партию помощи - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Восемь грузовиков с гуманитарной помощью из четвертой колонны прошли через КПП Рафах из Египта в сектор Газа рано утром в среду, сообщил представитель гуманитарной организации, пишет Dpa, информирует УНН.
Детали
Палестинский Красный Полумесяц и Ближневосточное агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) получили гуманитарный груз, сообщил агентству Dpa Халед Заед, председатель египетского Красного Полумесяца на Северном Синае.
В состав груза входили медикаменты, детские смеси и вода, добавил Заед.
Источник в органах безопасности сообщил, что Палестинский Красный Полумесяц и БАПОР получили только 8 грузовиков из четвертой колонны. В общем, колонна с гумпомощью насчитывает 20 грузовиков. Остальные машины все еще не прошли необходимую проверку.
Дополнение
Доставка помощи была запланирована на вторник, но были задержки после того, как грузовики заехали в контрольный пункт между Египтом и Израилем в Аль-Аугу, для проверки перед тем, как вернуться в пункт пропуска Рафах, сообщил источник в органах безопасности.
Аль-Ауга находится примерно в 70 километрах к югу от КПП Рафах.
Добавим
С субботы в сектор Газа было доставлено 62 грузовика с гуманитарной помощью.
23 октября Египетский Красный Полумесяц сообщил, что доставил третью партию гуманитарной помощи через пограничный переход "Рафах" между Египтом и сектором Газа в анклав.