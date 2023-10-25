До сектора Газа доставили четверту партію допомоги - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Вісім вантажівок з гуманітарною допомогою з четвертої колони пройшли через КПП Рафах з Єгипту в сектор Газа рано вранці в середу, повідомив представник гуманітарної організації, пише Dpa, інформує УНН.
Деталі
Палестинський Червоний Півмісяць і Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР) отримали гуманітарний вантаж, повідомив агентству Dpa Халед Заєд, голова єгипетського Червоного Півмісяця на Північному Синаї.
До складу вантажу входили медикаменти, дитячі суміші і вода, додав Заєд.
Джерело в органах безпеки повідомило, що Палестинський Червоний Півмісяць і БАПОР отримали лише 8 вантажівок з четвертої колони. Загалом, колона з гумдопомогою налічує 20 вантажівок. Інші машини все ще не пройшли необхідну перевірку.
Доповнення
Доставка допомоги була запланована на вівторок, але були затримки після того, як вантажівки заїхали в контрольний пункт між Єгиптом та Ізраїлем в Аль-Аугу, для перевірки перед тим, як повернутися до пункту пропуску Рафах, повідомило джерело в органах безпеки.
Аль-Ауга знаходиться приблизно в 70 кілометрах на південь від КПП Рафах.
Додамо
З суботи в сектор Газа було доставлено 62 вантажівки з гуманітарною допомогою.
23 жовтня Єгипетський Червоний Півмісяць повідомив, що доставив третю партію гуманітарної допомоги через прикордонний перехід "Рафах" між Єгиптом та сектором Газа до анклаву.