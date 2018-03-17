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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 29079 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 35096 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 80891 просмотра

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В Румынию не позволили ввезти книги для украинского меньшинства - писательница

В Румынию не позволили ввезти книги для украинского меньшинства - писательница

Киев  •  УНН

 • 17174 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Писательница Лариса Ницой заявляет, что Румыния не позволила провезти на свою территорию украинские книги для украинского националього меньшинства. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Румынская сторона не впустила на территорию Румынии украинские книги для украинского меньшинства", - сообщила она.

По ее словам, инцидент произошел на границе 16 марта.

"Украинская активисты везли 1030 украинских книг для единственного в Румынии украиноязычного заведения - лицея имени Т.Г.Шевченко, что в городе Сигет. Беспрепятственно миновав украинскую границу, украинцы столкнулись с непониманием румынских пограничников", - добавила она.

После продолжительных переговоров, по ее словам, на место происшествия приехал директор румынского лицея с пояснениями, что это украинцы привезли подарок для его студентов-украинцев в Румынии.

"Однако румынские пограничники остались непреклонны. Книги были изъяты", - рассказала писательница.

Напомним, Румыния была одной из стран, у которой были претензии из-за языковой статьи украинского закона об образовании. Украина и Румыния договорились создать совместный документ для имплементации образовательного закона.

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