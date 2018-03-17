В Румынию не позволили ввезти книги для украинского меньшинства - писательница
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Писательница Лариса Ницой заявляет, что Румыния не позволила провезти на свою территорию украинские книги для украинского националього меньшинства. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Румынская сторона не впустила на территорию Румынии украинские книги для украинского меньшинства", - сообщила она.
По ее словам, инцидент произошел на границе 16 марта.
"Украинская активисты везли 1030 украинских книг для единственного в Румынии украиноязычного заведения - лицея имени Т.Г.Шевченко, что в городе Сигет. Беспрепятственно миновав украинскую границу, украинцы столкнулись с непониманием румынских пограничников", - добавила она.
После продолжительных переговоров, по ее словам, на место происшествия приехал директор румынского лицея с пояснениями, что это украинцы привезли подарок для его студентов-украинцев в Румынии.
"Однако румынские пограничники остались непреклонны. Книги были изъяты", - рассказала писательница.
Напомним, Румыния была одной из стран, у которой были претензии из-за языковой статьи украинского закона об образовании. Украина и Румыния договорились создать совместный документ для имплементации образовательного закона.