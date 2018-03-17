До Румунії не дозволили ввезти книжки для української меншини - письменниця
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Письменниця Лариса Ніцой заявляє, що Румунія не дозволила провезти на свою територію українські книжки для української меншини. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Румунська сторона не впустила на територію Румунії українські книжки для української меншини", - повідомила вона.
З її слів, інцидент стався на кордоні 16 березня.
"Українські активісти везли 1030 українських книжок для єдиного в Румунії україномовного закладу – ліцею імені Т.Г.Шевченка, що в місті Сигіт. Безперешкодно перетнувши український кордон, українці наштовхнулися на нерозуміння румунських прикордонників", - додала вона.
Після кількагодинних переговорів, за її словами, на місце події приїхав директор румунського ліцею з поясненнями, що це українці привезли подарунок для його студентів-українців у Румунії.
"Однак румунські прикордонники залишилися непохитні. Книги були вилучені", - розповіла письменниця.
Нагадаємо, Румунія була однією з країн, у якої були претензії через мовну статтю українського закону про освіту. Врешті Україна і Румунія домовились створити спільний документ для імплементації освітнього закону.