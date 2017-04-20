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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 19557 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79803 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140738 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111042 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112921 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110158 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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В Румынию пытались пронести 20 ящиков сигарет

В Румынию пытались пронести 20 ящиков сигарет

Киев  •  УНН

 • 10143 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Партию табачных изделий из 20 ящиков сигарет пыталась пронести в Румынии группа лиц на Буковине. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера (19 апреля - ред.) во время патрулирования государственной границы пограничный наряд отдела "Селятин" Черновицкого отряда заметил группу лиц, которые с пакетами на плечах двигались в сторону государственной границы. Преследуя правонарушителей и для их задержания пограничники осуществили несколько предупредительных выстрелов вверх. Однако беглецы не остановились, а побросав свои ноши, обратились в бегство", - говорится в сообщении.

Всего на месте пограничники обнаружили 20 ящиков с сигаретами. Они доставлены в пограничное подразделение, в дальнейшем будут переданы представителям Государственной фискальной службы в Черновицкой области. Также продолжается поиск возможных владельцев курева.

Напомним, что для усиления охраны государственной границы и перекрытия вероятных путей перемещения контрабандных товаров на Буковину и Закарпатье отправлены резервы Государственной пограничной службы, в том числе и курсанты Национальной академии.

Как сообщал УНН 8 апреля, Служба безопасности Украины заблокировала международный канал контрабанды стероидов.

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