В Румынию пытались пронести 20 ящиков сигарет

"Вчера (19 апреля - ред.) во время патрулирования государственной границы пограничный наряд отдела "Селятин" Черновицкого отряда заметил группу лиц, которые с пакетами на плечах двигались в сторону государственной границы. Преследуя правонарушителей и для их задержания пограничники осуществили несколько предупредительных выстрелов вверх. Однако беглецы не остановились, а побросав свои ноши, обратились в бегство", - говорится в сообщении.

Всего на месте пограничники обнаружили 20 ящиков с сигаретами. Они доставлены в пограничное подразделение, в дальнейшем будут переданы представителям Государственной фискальной службы в Черновицкой области. Также продолжается поиск возможных владельцев курева.

Напомним, что для усиления охраны государственной границы и перекрытия вероятных путей перемещения контрабандных товаров на Буковину и Закарпатье отправлены резервы Государственной пограничной службы, в том числе и курсанты Национальной академии.

Как сообщал УНН 8 апреля, Служба безопасности Украины заблокировала международный канал контрабанды стероидов.

