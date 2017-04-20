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До Румунії намагалися пронести 20 ящиків цигарок

До Румунії намагалися пронести 20 ящиків цигарок

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Партію тютюнових виробів з 20 ящиків сигарет намагалася пронести до Румунії група осіб на Буковині. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України. 

"Учора (19 квітня - ред.) під час патрулювання державного кордону прикордонний наряд відділу "Селятин" Чернівецького загону помітив групу осіб, які із пакунками на плечах рухалися в бік держрубежу. Переслідуючи правопорушників та для їх затримання прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів угору. Проте втікачі не зупинилися, а, покидавши свої ноші, вдались до втечі", - йдеться у повідомленні.

Всього на місці прикордонники виявили 20 ящиків із сигаретами. Їх доставлено до прикордонного підрозділу, в подальшому буде передано представникам Державної фіскальної служби у Чернівецькій області. Також продовжується пошук ймовірних власників курива триває.

Нагадаємо, що для посилення охорони державного кордону та перекриття ймовірних шляхів переміщення контрабандних товарів на Буковину та Закарпаття відправлено резерви Державної прикордонної служби, в тому числі й курсантів Національної академії.

Як повідомляв УНН 8 квітня, Служба безпеки України заблокувала міжнародний канал контрабанди стероїдів.

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