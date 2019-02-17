В ПЦУ перешла еще одна церковь УПЦ МП в Одесской области

В селе Новоелизаветовка всегда действовал только один храм, первоначально в нем был открыт приход Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которая действовала с 1996 по 2002 год.

В 2002 году священник перевел приход в Украинскую Православную Церковь Московского патриархата, после последних событий прихожане уже сами решили присоединиться к Православной Церкви Украины (ПЦУ).

Община Свято-Троицкого прихода села Новоелизаветовка единогласно проголосовали за переход в ПЦУ.

Напомним, ранее религиозная община села поселка Мариново Одесской области присоединилась к ПЦУ.

По состоянию на 16 февраля в ПЦУ перешел 301 приходской храм УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные с карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП.