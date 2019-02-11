На Одещині ще одна церква перейшла до ПЦУ

"Громада Свято-Успенського храму селища Маринове Березівського району Одеської області, на чолі з протоієреєм Романом Федаком, покинула Балтську єпархію колишньої Української Православної Церкви (Московського патріархату) та перейшла до Одеської єпархії Православної Церкви України", - йдеться у повідомленні.

Зі 115 присутніх на зборах релігійної громади за перехід проголосувала більшість – 111 вірян.

Нагадаємо, 31 січня набув чинності закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ. Законом встановлено, що рішення про зміну підлеглості та внесення змін або доповнень до статуту ухвалюється загальними зборами релігійної громади та не менш як двома третинами від її складу. Ці дві третини вираховуються від необхідної для визнання повноважними загальних зборів релігійної громади. Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту засвідчується підписами членів релігійної громади.

Як повідомляв УНН, на Житомирщині 21 релігійна громада приєдналась до ПЦУ.