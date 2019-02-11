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В Одесской области еще одна церковь перешла к ПЦУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. Религиозная община села поселка Мариново Одесской области присоединилась к ПЦУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Одесскую епархию Православной церкви Украины.

"Община Свято-Успенского храма поселка Мариново Березовского района Одесской области во главе с протоиереем Романом Федаком, покинула Балтскую епархию бывшей Украинской Православной Церкви (Московского патриархата) и перешла к Одесской епархии Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

Из 115 присутствующих на собрании религиозной общины за переход проголосовало большинство - 111 верующих.

Напомним, 31 января вступил в силу закон об урегулировании перехода приходов УПЦ МП к ПЦУ. Законом установлено, что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями от ее состава. Эти две трети высчитываются от необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины. Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов религиозной общины.

Как сообщал УНН, в Житомирской области 21 религиозная община присоединилась к ПЦУ.

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