В Одесской области еще одна церковь перешла к ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Религиозная община села поселка Мариново Одесской области присоединилась к ПЦУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Одесскую епархию Православной церкви Украины.
"Община Свято-Успенского храма поселка Мариново Березовского района Одесской области во главе с протоиереем Романом Федаком, покинула Балтскую епархию бывшей Украинской Православной Церкви (Московского патриархата) и перешла к Одесской епархии Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.
Из 115 присутствующих на собрании религиозной общины за переход проголосовало большинство - 111 верующих.
Напомним, 31 января вступил в силу закон об урегулировании перехода приходов УПЦ МП к ПЦУ. Законом установлено, что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями от ее состава. Эти две трети высчитываются от необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины. Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов религиозной общины.
Как сообщал УНН, в Житомирской области 21 религиозная община присоединилась к ПЦУ.