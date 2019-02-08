На Житомирщині 21 релігійна громада приєдналась до ПЦУ

"На Житомирщині жителі у 21 громаді провели збори та прийняли рішення перейти із УПЦ Московського патріархату до єдиної Православної церкви України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі збори нещодавно були проведені у 3-х релігійних громадах сіл Федорівка, Гранітне та Маклаївка у Малинському районі, а також у 2-х релігійних громадах сіл Бондарівка і Ушиця у Коростенському районі.

Як повідомляв УНН, до ПЦУ перейшло 12 священників.



