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В Житомирской области 21 религиозная община присоединилась к ПЦУ

В Житомирской области 21 религиозная община присоединилась к ПЦУ

Киев  •  УНН

 • 11164 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Житомирской области 21 община перешла из УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Житомирской ОГА.

"В Житомирской области жители в 21 общине провели собрание и приняли решение перейти из УПЦ Московского патриархата в единую Православную церковь Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие сборы недавно были проведены в 3-х религиозных общинах сел Федоровка, Гранитное и Маклаевка в Малинском районе, а также в 2-х религиозных общинах сел Бондаровка и Ушица в Коростенском районе.

Как сообщал УНН, в ПЦУ перешло 12 священников.

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