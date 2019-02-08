В Житомирской области 21 религиозная община присоединилась к ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Житомирской области 21 община перешла из УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Житомирской ОГА.
"В Житомирской области жители в 21 общине провели собрание и приняли решение перейти из УПЦ Московского патриархата в единую Православную церковь Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие сборы недавно были проведены в 3-х религиозных общинах сел Федоровка, Гранитное и Маклаевка в Малинском районе, а также в 2-х религиозных общинах сел Бондаровка и Ушица в Коростенском районе.
Как сообщал УНН, в ПЦУ перешло 12 священников.