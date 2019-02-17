До ПЦУ перейшла ще одна церква УПЦ МП в Одеській області
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Громада Свято-Троїцького храму села Новоєлизаветівка Ширяївського району Одеської області 16 лютого покинула Балтську єпархію Української Православної Церкви Московського патріархату та приєдналася до Одеської єпархії Православної Церкви України. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку Одеської єпархії ПЦУ у Facebook.
В селі Новоєлизаветівка діяв лише один храм, першопочатково в ньому було засновано парафію Української Православної Церкви Київського Патріархату, яка діяла з 1996 по 2002 рік.
У 2002 році священник перевів парафію в УПЦ МП, а після останніх подій парафіяни вже самі вирішили приєднатись до Української Православної Церкви.
Громада Свято-Троїцької парафії села Новоєлизаветівка одноголосно проголосувала за перехід до ПЦУ.
Нагадаємо, раніше релігійна громада села селища Маринове Одеської області приєдналася до ПЦУ.
Станом на 16 лютого до ПЦУ перейшов 301 парафіяльний храм УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП.