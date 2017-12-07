В ПриватБанк пришли с обысками

"Ничего серьезного не происходило, обысков и изъятий документов фактически не было. Следственные действия Генпрокуратуры по кредитам, выданным в прошлые годы. Заняло около получаса, работе сотрудников банка не мешали. Перевернутый стол - это процесс переезда подразделений из офиса в офис", - сообщил он в комментарии к сообщению о том, что в ПриватБанке проходят обыски на этаже менеджмента.

Напомним, суд наложил арест на имущество четырех заводов в деле ПриватБанка.