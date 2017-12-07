До ПриватБанку прийшли з обшуками
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Генеральна прокуратура прийшла зі слідчими діями до головного офісу ПриватБанку. Про це повідомив у коментарях у Facebook прес-секретар банку Олег Серга, передає УНН.
"Нічого серйозного не відбувалося, обшуків і вилучень документів фактично не було. Слідчі дії Генпрокуратури по кредитах, виданих в минулі роки. Зайняло близько півгодини, роботі співробітників банку не заважали. Перевернутий стіл - це процес переїзду підрозділів з офісу в офіс)", - повідомив він у коментарі до повідомлення щодо того, що у ПриватБанку проходять обшуки на поверсі менеджменту.
Нагадаємо, суд наклав арешт на майно чотирьох заводів у справі ПриватБанку.