До прифронтовой Авдеевки запускают поезд из Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Маршрут поезда "Маяк" с 13 декабря будет продлен до прифронтовой Авдеевки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"С 13 декабря этого года маршрут поезда "Маяк" №135/136 "Киев - Покровск" продлен до станции "Авдеевка". Поезд будет курсировать по такому маршруту ежедневно и расширит географию путешествий", - говорится в сообщении.
Сообщается, что отправление со станции "Киев-Пассажирский" в 19:19, прибытие на станцию Авдеевка в 09:10. Обратно отправление со станции "Авдеевка" в 21:15 и прибытие на станцию "Киев-Пассажирский" в 11:04.
"Поезд будет останавливаться на станциях "Мироновка", "имени Тараса Шевченко", "Знаменка", "Александрия", "Пятихатки", "Днепр-Главный", "Синельниково-2", "Покровск", "Очеретино", "Авдеевка" и других", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Украине назначили три дополнительных поезда на зимние праздники - в Ивано-Франковск и Ворохту.