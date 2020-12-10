До прифронтової Авдіївки запускають поїзд із Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Маршрут поїзду "Маяк" із 13 грудня буде подовжено до прифронтової Авдіївки. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
"З 13 грудня цього року маршрут поїзда "Маяк" №135/136 "Київ — Покровськ" подовжено до станції "Авдіївка". Поїзд курсуватиме таким маршрутом щоденно та розширить географію подорожей", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що відправлення зі станції "Київ-Пасажирський" о 19:19, прибуття на станцію Авдіївка о 09:10. Зворотно відправлення зі станції "Авдіївка" о 21:15 та прибуття на станцію "Київ-Пасажирський" о 11:04.
"Поїзд зупинятиметься на станціях "Миронівка", "імені Тараса Шевченка", "Знам’янка", "Олександрія", "П’ятихатки", "Дніпро-Головний", "Синельникове-2", "Покровськ", "Очеретине", "Авдіївка" та інших", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні призначили три додаткові поїзди на зимові свята - до Івано-Франківська та Ворохти.