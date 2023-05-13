В Польшу с направления беларуси влетел неизвестный воздушный объект. Вероятно, это воздушный шар наблюдения - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Польшу с направления беларуси прилетел неизвестный воздушный объект. Вероятно, это воздушный шар наблюдения, сообщили в Министерстве обороны Польши в Twitter, пишет УНН.
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"Центр воздушных операций (ЦВО) зафиксировал появление в воздушном пространстве Польши объекта, который прилетел с направления беларуси. По информации ЦПО, предположительно, это воздушный шар наблюдения. Радиолокационный контакт был потерян под Рыпиным", - говорится в сообщении.
Как указано, "командующий оперативным штабом принял решение задействовать дежурные силы территориальной обороны для поиска объекта".
Dowódca Operacyjny podjął decyzję o uruchomieniu dyżurnych sił Wojsk Obrony Terytorialnej do poszukiwania obiektu.— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) 13 мая 2023
Дополнение
Польские СМИ недавно сообщили, что в апреле в лесу на севере Польши был обнаружен военный объект — российскую ракету Х-55.