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До Польщі з напрямку білорусі влетів невідомий повітряний об’єкт. Імовірно, це куля спостереження - Міноборони

Київ • УНН

 • 986284 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. До Польщі з напрямку білорусі прилетів невідомий повітряний об’єкт. Імовірно, це куля спостереження, повідомили в Міністерстві оборони Польщі у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Центр повітряних операцій (ЦПО) зафіксував появу в повітряному просторі Польщі об'єкта, який прилетів з напрямку білорусі. За інформацією ЦПО, імовірно, це повітряна куля спостереження. Радіолокаційний контакт було втрачено під Рипіним", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, "командувач оперативного штабу ухвалив рішення задіяти чергові сили територіальної оборони для пошуку об'єкта".

Dowódca Operacyjny podjął decyzję o uruchomieniu dyżurnych sił Wojsk Obrony Terytorialnej do poszukiwania obiektu.

— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) May 13, 2023

Доповнення

Польські ЗМІ нещодавно повідомили, що у квітні в лісі на півночі Польщі було виявлено військовий об'єкт — російську ракету Х-55.

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