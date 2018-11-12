В Польшу не пустили "неонацистов" и "бандеровцев" из Швеции и России
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Около 400 активистов, в частности "сторонников идеологии Степана Бандеры" и "неонацистов", не пустили в Польшу на празднование 100-летия независимости страны, в том числи граждан России и Швеции. Об этом сообщает TVP Info, передает УНН.
По данным ресурса, который ссылается на заявление пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Зарина, около 400 иностранных активистов, представляющих неонацистские и крайне правые организации, а также "прославляющие идеологию Степана Бандеры", хотели принять участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования 100-летия восстановления независимости Польши. Большинство из них не имели разрешения на въезд в Польшу, поэтому не смогли пересечь границу.
По словам Зарина, среди тех, кого не пустили в Польшу, были граждане Швеции и России. Еще несколько десятков человек были задержаны внутри страны во время мероприятий по усилению безопасности накануне проведения торжественного марша 11 ноября.
Всего, по информации правоохранителей, на улицах Варшавы в "Бело-красном марше" прошло около 250 тыс. человек.
Напомним, вчера, 11 ноября, в столице Польши Варшаве состоялся "Бело-красный марш" под лозунгом "Для тебя, Польша". В мероприятии приняли участие представители высшей государственной власти с президентом и премьером во главе, польское войско, ветераны и тысячи простых граждан.
Накануне, в субботу 10 ноября, выступая по случаю праздника в Лодзе, глава Евросовета, экс-премьер Польши Дональд Туск заявил, что действующее руководство республики может довести ее до выхода из ЕС.