До Польщі не пустили "неонацистів" та "бандерівців" зі Швеції та Росії

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Близько 400 активістів, зокрема, "прихильників ідеології Степана Бандери" та "неонацистів", не пустили в Польщу на святкування 100-річчя незалежності країни, у тому числи громадян Росії та Швеції. Про це повідомляє TVP Info, передає УНН.



