До Польщі не пустили "неонацистів" та "бандерівців" зі Швеції та Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Близько 400 активістів, зокрема, "прихильників ідеології Степана Бандери" та "неонацистів", не пустили в Польщу на святкування 100-річчя незалежності країни, у тому числи громадян Росії та Швеції. Про це повідомляє TVP Info, передає УНН.
За даними ресурсу, який посилається на заяву прес-секретаря міністра-координатора спецслужб Станіслава Заріна, близько 400 іноземних активістів, які представляють неонацистські й крайні праві організації, а також "прославляють ідеологію Степана Бандери", хотіли взяти участь в урочистих заходах з нагоди святкування 100-ліття відновлення незалежності Польщі. Більшість з них не мали дозволу на в'їзд до Польщі, тож не змогли перетнути кордон.
За словами Заріна, серед тих, кого не пустили в Польщу, були громадяни Швеції та Росії. Ще кілька десятків людей були затримані всередині країни під час заходів з посилення безпеки напередодні проведення урочистого маршу 11 листопада.
Всього, за інформацією правоохоронців, на вулицях Варшави у "Біло-червоному марші" пройшло близько 250 тис. осіб.
Нагадаємо, вчора, 11 листопада, у столиці Польщі Варшаві відбувся "Біло-червоний марш" під гаслом "Для тебе, Польще". У заході взяли участь представники найвищої державної влади з президентом і прем’єром на чолі, польське військо, ветерани і тисячі простих громадян.
Напередодні, в суботу 10 листопада, виступаючи з нагоди свята в Лодзі, голова Євроради, екс-прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що чинне керівництво республіки може довести її до виходу з ЄС.