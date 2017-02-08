В полицию поступило сообщение о заминировании одесского суда

В 11.42 по спецлинии "102" поступило телефонное сообщение о том, что административное здание Приморского районного суда Одессы заминировали.

На место происшествия направлена ​​следственно-оперативная группа, кинологи и инспекторы-взрывотехники. Принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда и установлению личности правонарушителя.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал УНН, правоохранители эвакуировали 500 человек из-за "минирования" Харьковской ОГА.