До поліції надійшло повідомлення про замінування одеського суду

Об 11.42 на спецлінію “102” надійшло телефонне повідомлення про те, що адміністративну будівлю Приморського районного суду Одеси заміновано.

На місце події направлено слідчо-оперативну групу, кінологів та інспекторів-вибухотехників. Вживаються заходи щодо евакуації з приміщень відвідувачів і працівників суду та встановлення особи правопорушника.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повыдомляв УНН, правоохоронці евакуювали 500 людей через “замінування” Харківської ОДА.