До поліції надійшло повідомлення про замінування одеського суду
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Одеські поліцейські перевіряють інформацію про замінування Приморського суду, розпочалася евакуація людей. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Одеській області.
Об 11.42 на спецлінію “102” надійшло телефонне повідомлення про те, що адміністративну будівлю Приморського районного суду Одеси заміновано.
На місце події направлено слідчо-оперативну групу, кінологів та інспекторів-вибухотехників. Вживаються заходи щодо евакуації з приміщень відвідувачів і працівників суду та встановлення особи правопорушника.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як повыдомляв УНН, правоохоронці евакуювали 500 людей через “замінування” Харківської ОДА.