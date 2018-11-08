На оккупированные территории Донбасса пытались переправить партию гривен и долларов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107392 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114800 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152782 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146597 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137480 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128700 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172737 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118114 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141668 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145416 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На оккупированные территории Донбасса пытались переправить партию гривен и долларов

На оккупированные территории Донбасса пытались переправить партию гривен и долларов

Киев  •  УНН

 • 10012 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Правоохранители и военные предотвратили переправке на оккупированные территории Донбасса партии денег в национальной и иностранной валюте. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.

“Во время углубленного осмотра автомобиля гражданина Д., 1977 года рождения, сотрудниками ГУ ДФС в Донецкой области, которые включены в состав Объединенных сил на КПВВ” Марьинка “обнаружены скрытые наличные средства в размере 43 тысяч гривен и 14 510 долларов США”, — говорится в сообщении.

Как отметили в штабе ООС, указанное лицо и изъяты наличные средства переданы в управление СБУ в Донецкой области из состава Объединенных сил для принятия решения в рамках действующего законодательства.

Напомним, вчера правоохранители предотвратили переправку через линию разграничения на временно оккупированную территорию Донецкой области более 300 тыс. грн.

Украинские Национальные Новости

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