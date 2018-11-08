На оккупированные территории Донбасса пытались переправить партию гривен и долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Правоохранители и военные предотвратили переправке на оккупированные территории Донбасса партии денег в национальной и иностранной валюте. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.
“Во время углубленного осмотра автомобиля гражданина Д., 1977 года рождения, сотрудниками ГУ ДФС в Донецкой области, которые включены в состав Объединенных сил на КПВВ” Марьинка “обнаружены скрытые наличные средства в размере 43 тысяч гривен и 14 510 долларов США”, — говорится в сообщении.
Как отметили в штабе ООС, указанное лицо и изъяты наличные средства переданы в управление СБУ в Донецкой области из состава Объединенных сил для принятия решения в рамках действующего законодательства.
Напомним, вчера правоохранители предотвратили переправку через линию разграничения на временно оккупированную территорию Донецкой области более 300 тыс. грн.