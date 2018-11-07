На окуповану територію Донбасу намагалися переправити значну суму грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Правоохоронці запобігли переправленню через лінію розмежування на тимчасово окуповану територію Донецької області понад 300 тис. грн. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил, передає УНН.
“Сьогодні співробітниками ГУ ДФС у Донецькій області, які включені до складу Об’єднаних сил, на КПВВ „Мар’їнка“, спільно з працівниками Державної прикордонної служби України, здійснено поглиблений огляд автомобіля під керуванням громадянина К., 1983 року народження. У схованці, обладнаній під сидінням водія, К. намагався приховано перевезти на тимчасово окуповану територію готівкові кошти в розмірі 320 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі ООС, вказаний громадянин та вилучені готівкові кошти передані до управління СБУ у Донецькій області, зі складу Об’єднаних сил, для прийняття рішення в межах чинного законодавства.
Нагадаємо, співробітники СБУ ліквідували канал постачання контрафактних сигарет з тимчасово окупованих територій Донецької області.