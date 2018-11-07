На оккупированную территорию Донбасса пытались переправить крупную сумму денег
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Правоохранители предотвратили переправке через линию разграничения на временно оккупированную территорию Донецкой области более 300 тыс. грн. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.
“Сегодня сотрудниками ГУ ГФС в Донецкой области, которые включены в состав Объединенных сил на КПВВ „Марьинка“, совместно с работниками Государственной пограничной службы Украины, осуществлено углубленный осмотр автомобиля под управлением гражданина К., 1983 года рождения. В тайнике, оборудованном под сиденьем водителя, К. пытался скрыто перевезти на временно оккупированную территорию наличные средства в размере 320 тысяч гривен”, — говорится в сообщении.
Как отметили в штабе ООС, указанный гражданин и изъятые наличные средства переданы в управление СБУ в Донецкой области, из состава Объединенных сил для принятия решения в рамках действующего законодательства.
Напомним, сотрудники СБУ ликвидировали канал поставки контрафактных сигарет с временно оккупированных территорий Донецкой области.