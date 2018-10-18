Канал постачання сигарет з окупованої території ліквідовано на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Співробітники СБУ ліквідували канал постачання контрафактних сигарет з тимчасово окупованих територій Донецької області. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
"Під час операції оперативники спецслужби спільно з військовослужбовцями ЗСУ блокували канал постачання тютюнових виробів з підробними акцизними марками з непідконтрольної українській владі території Донеччини", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у СБУ, встановлено, що двоє мешканців регіону нелегально переправляли контрафактні цигарки мікроавтобусами поза встановленими контрольними пунктами в’їзду-виїзду у Волноваському районі. Ввезену "підробку" ділки збирались реалізувати в інших регіонах України.
У двох затриманих мікроавтобусах правоохоронці виявили 112 ящиків контрафактних цигарок. Орієнтовна вартість "товару" за цінами "чорного ринку" становить близько 2 млн грн.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії для документування незаконного переправлення через лінію розмежування тютюнових виробів з підробними акцизними марками та притягнення до відповідальності осіб причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, через україно-румунський кордон контрабандисти намагалися провести 4 тис. пачок сигарет.
Як повідомляв УНН, на пункті пропуску "Порубне" у Чернівецькій області виявили 9 тисяч блоків цигарок без марок акцизного податку України.