Канал поставки сигарет из оккупированной территории ликвидировано в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Сотрудники СБУ ликвидировали канал поставки контрафактных сигарет с временно оккупированных территорий Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Во время операции оперативники спецслужбы совместно с военнослужащими ВСУ блокировали канал поставки табачных изделий с поддельными акцизными марками с неподконтрольной украинской власти территории Донетской области", - говорится в сообщении.
Как отметили в СБУ, установлено, что двое жителей региона нелегально переправляли контрафактные сигареты микроавтобусами вне установленных контрольными пунктами въезда-выезда в Волновахском районе. Ввозимую "подделку" дельцы собирались реализовать в других регионах Украины.
В двух задержанных микроавтобусах правоохранители обнаружили 112 ящиков контрафактных сигарет. Ориентировочная стоимость "товара" по ценам "черного рынка" составляет около 2 млн грн.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по документированию незаконной переправки через линию разграничения табачных изделий с поддельными акцизными марками и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Напомним, через украино-румынскую границу контрабандисты пытались провести 4 тыс. пачек сигарет.
Как сообщал УНН, в пункте пропуска "Порубное" в Черновицкой области обнаружили 9000 блоков сигарет без марок акцизного налога Украины.