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До окупованих територій Донбасу намагалися переправити партію гривень та доларів

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Правоохоронці та військові запобігли переправленню до окупованих територій Донбасу партії грошей у національній та іноземній валюті. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил, передає УНН.

“Під час поглибленого огляду автомобіля громадянина Д., 1977 року народження, співробітниками ГУ ДФС у Донецькій області, які включені до складу Об’єднаних сил, на КПВВ „Мар’їнка“ виявлено приховані готівкові кошти в розмірі 43 тисячі гривень та 14 510 доларів США”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у штабі ООС, вказана особа та вилучені готівкові кошти передані до управління СБУ у Донецькій області зі складу Об’єднаних сил для прийняття рішення в межах чинного законодавства.

Нагадаємо, вчора правоохоронці запобігли переправленню через лінію розмежування на тимчасово окуповану територію Донецької області понад 300 тис. грн.

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