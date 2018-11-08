До окупованих територій Донбасу намагалися переправити партію гривень та доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Правоохоронці та військові запобігли переправленню до окупованих територій Донбасу партії грошей у національній та іноземній валюті. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил, передає УНН.
“Під час поглибленого огляду автомобіля громадянина Д., 1977 року народження, співробітниками ГУ ДФС у Донецькій області, які включені до складу Об’єднаних сил, на КПВВ „Мар’їнка“ виявлено приховані готівкові кошти в розмірі 43 тисячі гривень та 14 510 доларів США”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі ООС, вказана особа та вилучені готівкові кошти передані до управління СБУ у Донецькій області зі складу Об’єднаних сил для прийняття рішення в межах чинного законодавства.
Нагадаємо, вчора правоохоронці запобігли переправленню через лінію розмежування на тимчасово окуповану територію Донецької області понад 300 тис. грн.