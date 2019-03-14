К охране границы во время выборов привлекут более 7 тыс. пограничников
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Перед и во время проведения выборов президента безопасность на государственной границе обеспечивать около 7 тыс. пограничников в сутки. На усиление мер дополнительно ежесуточно привлекаться еще более 1,3 тыс. человек. Об этом на брифинге о мерах по усилению системы охраны границы во время проведения выборов заявил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает корреспондент УНН.
"В целом несения службы на государственной границе обеспечивать около 7 тыс. пограничников в сутки. На усиление мер дополнительно ежесуточно привлекаться еще более 1,3 тыс человек", - сообщил Слободян.
Он рассказал, что во взаимодействии с Национальной полицией пограничниками были спланированы дополнительные меры по контролю за соблюдением режима государственной границы в контролируемых пограничных районах.
По словам спикера, будут выставлены дополнительные контрольные посты, в состав которых будут входить как пограничники, так и представители Нацполиции. Спланировано и организовано дежурство сил и средств авиации ГПСУ, проведены другие мероприятия.
"К реализации данного плана будут привлечены резервы руководителей органов охраны государственной границы и начальников региональных управлений, бойцы отряда оперативного реагирования "Дозор" и добровольных общественных формирований", - отметил Слободян.
Как сообщал УНН, охрану границы Украины значительно усилят за две недели до выборов.
Напомним, к обеспечению общественной безопасности и порядка во время избирательного процесса МВД привлечет более 131 тысячи человек личного состава.