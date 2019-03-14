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К охране границы во время выборов привлекут более 7 тыс. пограничников

Киев • УНН

 • 10189 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Перед и во время проведения выборов президента безопасность на государственной границе обеспечивать около 7 тыс. пограничников в сутки. На усиление мер дополнительно ежесуточно привлекаться еще более 1,3 тыс. человек. Об этом на брифинге о мерах по усилению системы охраны границы во время проведения выборов заявил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает корреспондент УНН.

К охране границы во время выборов привлекут более 7 тыс. пограничников

"В целом несения службы на государственной границе обеспечивать около 7 тыс. пограничников в сутки. На усиление мер дополнительно ежесуточно привлекаться еще более 1,3 тыс человек", - сообщил Слободян.

Он рассказал, что во взаимодействии с Национальной полицией пограничниками были спланированы дополнительные меры по контролю за соблюдением режима государственной границы в контролируемых пограничных районах.

По словам спикера, будут выставлены дополнительные контрольные посты, в состав которых будут входить как пограничники, так и представители Нацполиции. Спланировано и организовано дежурство сил и средств авиации ГПСУ, проведены другие мероприятия.

"К реализации данного плана будут привлечены резервы руководителей органов охраны государственной границы и начальников региональных управлений, бойцы отряда оперативного реагирования "Дозор" и добровольных общественных формирований", - отметил Слободян.

Как сообщал УНН, охрану границы Украины значительно усилят за две недели до выборов.

Напомним, к обеспечению общественной безопасности и порядка во время избирательного процесса МВД привлечет более 131 тысячи человек личного состава.

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