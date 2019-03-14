До охорони кордону під час виборів залучать понад 7 тис. прикордонників
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Перед і під час проведення виборів президента безпеку на державному кордоні забезпечуватимуть близько 7 тис. прикордонників щодоби. На посилення заходів додатково щодоби залучатиметься ще понад 1,3 тис. осіб. Про це на брифінгу про заходи щодо посилення системи охорони кордону під час проведення виборів заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає кореспондент УНН.
"Загалом несення служби на державному кордоні забезпечуватимуть близько 7 тис. прикордонників щодоби. На посилення заходів додатково щодоби залучатиметься ще понад 1,3 тис осіб", - повідомив Слободян.
Він розповів, що у взаємодії з Національною поліцією прикордонниками були сплановані додаткові заходи по контролю за дотриманням режиму державного кордону в контрольованих прикордонних районах.
За словами речника, будуть виставлені додаткові контрольні пости, до складу яких будуть входити як прикордонники, так і представники Нацполіції. Сплановано та організовано чергування сил та засобів авіації ДПСУ, проведено інші заходи.
"До реалізації даного плану будуть залучені резерви керівників органів охорони Державного кордону та начальників регіональних управлінь, бійці загону оперативного реагування "Дозор" та добровільних громадських формувань", - зазначив Слободян.
Як повідомляв УНН, охорону кордону України значно посилять за два тижні до виборів.
Нагадаємо, до забезпечення публічної безпеки і порядку під час виборчого процесу МВС залучить понад 131 тисячі осіб особового складу.