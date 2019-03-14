До охорони кордону під час виборів залучать понад 7 тис. прикордонників

КИЇВ. 14 березня. УНН. Перед і під час проведення виборів президента безпеку на державному кордоні забезпечуватимуть близько 7 тис. прикордонників щодоби. На посилення заходів додатково щодоби залучатиметься ще понад 1,3 тис. осіб. Про це на брифінгу про заходи щодо посилення системи охорони кордону під час проведення виборів заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає кореспондент УНН.