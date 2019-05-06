В Одессу прибыл британский разведывательный корабль Echo
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Одессу с трехдневным визитом прибыл британский разведывательный корабль Echo. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество ВМС ВС Украины в Facebook.
"Сегодня, 6 мая, в Одесский морской порт в рамках двустороннего сотрудничества прибыло гидрографическое судно Королевских ВМС Великобритании Echo", - говорится в сообщении.
Сообщается, что во время визита запланировано проведение встречи командующего Военно-Морских сил ВС Украины с командиром корабля Echo. Встреча состоится на борту иностранного судна.
Также во время визита запланировано проведение дружеского матча по регби между командами ВМС ВС Украины и экипажем судна Королевских ВМС Великобритании Echo.
Отмечается, что визит корабля продлится до 9 мая текущего года.
Напомним, 14 апреля в акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец США USS Ross.