К новогоднему столу: эксперт рассказал, что будут пить украинцы и почему
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Подавляющее большинство украинцев будет покупать к новогоднему столу алкогольные напитки отечественного производства. Такое мнение в комментарии УНН озвучил председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
“За последний месяц года украинские производители продают почти четверть своих годовых объемов. Этот Новый год — не исключение, продавать будут много, пить тоже. Кроме того, в этом году правительство дало украинцам много предновогодних выходных”, — отметил Дорошенко.
По его словам, лидером по продажам станет водка.
“Первое место — водка, она и сейчас занимает более 50% от всего потребления алкоголя в стране. Вкусы украинцев относительно водки не меняются годами, а иногда и десятилетиями”, — рассказал он.
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На втором месте — игристые вина, продолжил Дорошенко.
“Кто-то называет их шампанским, но нужно понимать, что шампанское — французское вино. В Украине мы говорим о игристых винах. Популярностью будут пользоваться отечественные производители, за ними — итальянские, а потом уже французские”, — сказал он.
Замыкают тройку лидеров крепкие напитки, говорит эксперт.
“Джин, виски — в зависимости от вкусов”, - добавил он.
Кроме того, украинцы будут покупать к новогоднему столу полусладкие и сладкие вина.
“Не много, но будут покупать. Предпочтение будет отдаваться продукту отечественного производства. Потом — молдавского, и немного грузинского. Грузинские вина будут выбирать в меньшей степени потому, что качественное грузинское вино дорогое, некачественное — невкусное”, - рассказал Дорошенко.
Как писал УНН, алкоголь в этом году подорожал на 15%.
Между тем, легальное производство водки в Украине продолжает сокращаться, ее место на рынке занимает фальсификат и контрабанда.
Добавим, что “Украинской водкой 2018” в Берлине было признано бренд Arctica.