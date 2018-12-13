К новогоднему столу: эксперт рассказал, что будут пить украинцы и почему

“За последний месяц года украинские производители продают почти четверть своих годовых объемов. Этот Новый год — не исключение, продавать будут много, пить тоже. Кроме того, в этом году правительство дало украинцам много предновогодних выходных”, — отметил Дорошенко.

По его словам, лидером по продажам станет водка.

“Первое место — водка, она и сейчас занимает более 50% от всего потребления алкоголя в стране. Вкусы украинцев относительно водки не меняются годами, а иногда и десятилетиями”, — рассказал он.

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На втором месте — игристые вина, продолжил Дорошенко.

“Кто-то называет их шампанским, но нужно понимать, что шампанское — французское вино. В Украине мы говорим о игристых винах. Популярностью будут пользоваться отечественные производители, за ними — итальянские, а потом уже французские”, — сказал он.

Замыкают тройку лидеров крепкие напитки, говорит эксперт.

“Джин, виски — в зависимости от вкусов”, - добавил он.

Кроме того, украинцы будут покупать к новогоднему столу полусладкие и сладкие вина.

“Не много, но будут покупать. Предпочтение будет отдаваться продукту отечественного производства. Потом — молдавского, и немного грузинского. Грузинские вина будут выбирать в меньшей степени потому, что качественное грузинское вино дорогое, некачественное — невкусное”, - рассказал Дорошенко.

Как писал УНН, алкоголь в этом году подорожал на 15%.

Между тем, легальное производство водки в Украине продолжает сокращаться, ее место на рынке занимает фальсификат и контрабанда.

Добавим, что “Украинской водкой 2018” в Берлине было признано бренд Arctica.