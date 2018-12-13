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До новорічного столу: експерт розповів, що питимуть українці та чому

Київ • УНН

 • 8366 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Переважна більшість українців купуватиме до новорічного столу алкогольні напої вітчизняного виробництва. Таку думку у коментарі УНН озвучив голова Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко.

До новорічного столу: експерт розповів, що питимуть українці та чому

“За останній місяць року українські виробники продають майже чверть своїх річних обсягів. Цей Новий рік — не виняток, продавати будуть багато, пити також. Крім того, цього року уряд дав українцям багато передноворічних вихідних”, — зазначив Дорошенко.

За його словами, лідером з продажів стане горілка.

“Перше місце — горілка, вона і зараз займає більше 50% від усього споживання алкоголю в країні. Смаки українців щодо горілки не змінюються роками, а іноді й десятиліттями”, — розповів він.

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На другому місці — ігристі вина, продовжив Дорошенко.

“Хтось називає їх шампанським, але потрібно розуміти, що шампанське — французьке вино. В Україні ми говоримо про ігристі вина. Популярністю користуватимуться вітчизняні виробники, за ними — італійські, а потім вже французькі”, — сказав він.

Замикають трійку лідерів міцні напої, каже експерт.

“Джин, віскі — в залежності від смаків”, — додав він.

Крім того, українці купуватимуть до новорічного столу напівсолодкі та солодкі вина.

“Не багато, але купуватимуть. Перевага надаватиметься продукту вітчизняного виробництва. Потім — молдовського, і трішки грузинського. Грузинські вина обиратимуть у меншій мірі тому, що якісне грузинське вино дороге, не якісне — несмачне”, — розповів Дорошенко.

Як писав УНН, алкоголь цього року подорожчав на 15%.

Тим часом, легальне виробництво горілки в Україні продовжує скорочуватися, її місце на ринку займає фальсифікат та контрабанда.

Додамо, що “Українською горілкою 2018 року” у Берліні було визнано бренд Arctica.

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