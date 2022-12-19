В музей передали икону XIX века, спасенную от вывоза
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Таможенники передали в Донецкий областной художественный музей на постоянное хранение в фондах икону «Святая Новозаветная Троица», сохраненную от вывоза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую таможню.
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«Киевские таможенники передали в Донецкий областной художественный музей на постоянное хранение в фондах икону «Святая Новозаветная Троица» («Отцовство»), незаконный вывоз из Украины которой таможенники предотвратили еще в 2020 году», – говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что после искусствоведческой экспертизы и необходимых процедур отныне икона будет находиться под охраной работников музея, фонды которого находятся в эвакуации.
«Эта деревянная икона изготовлена в середине - второй половине XIX века, имеет культурную ценность как объект материальной культуры, имеющий историческое значение», - отмечается в сообщении.
В Киевской таможне рассказали, что икону «Святая Новозаветная Троица» («Отцовство») размером 37,3х32,4 см пытался отправить харьковчанин в международном почтовом отправлении в США. Спрятал святыню мужчина внутри DVD-устройства.
Дополнение
Из Украины в США и Австралию пытались незаконно вывезти 6 икон конца 19 – начала 20 века.