До музею передали ікону ХІХ століття, врятовану від вивезення
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Митники передали до Донецького обласного художнього музею на постійне зберігання у фондах ікону «Свята Новозавітна Трійця», збережену від вивезення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську митницю.
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«Київські митники передали до Донецького обласного художнього музею на постійне зберігання у фондах ікону «Свята Новозавітна Трійця» («Батьківство»), незаконне вивезення з України якої митники упередили ще у 2020 році», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що після мистецтвознавчої експертизи і необхідних процедур, відтепер ікона перебуватиме під охороною працівників музею, фонди якого нині перебувають в евакуації.
«Ця дерев’яна ікона виготовлена в середині - другій половині ХІХ століття, має культурну цінність як об’єкт матеріальної культури, що має історичне значення», - зазначається в повідомленні.
У Київській митниці розповіли, що ікону «Свята Новозавітна Трійця» («Батьківство») розміром 37,3х32,4 см намагався відправити харків’янин у міжнародному поштовому відправленні до США. Схованку зі святинею чоловік зробив всередині DVD-пристрою.
Доповнення
З України до США та Австралії намагалися незаконно вивезти 6 ікон кінця 19 - початку 20 століття.