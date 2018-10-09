К месту ЧП в Черниговской области направили более 100 спасателей

"К месту чрезвычайной ситуации направлены 21 пиротехнический расчет ГСЧС Украины (39 ед. тех и 107 чел. л/с). В прилегающих областях приведены в готовность 23 пожарных расчета (23 ед. техники и 109 чел. л/с). Сформирован сводный отряд (27 ед. техники и 115 чел. в/с)", – говорится в сообщении.

Напомним, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.

Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы около 10 тыс. человек.