В микрорайон Корабел подали напряжение - Херсонская ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Спустя более двух месяцев после российского подрыва Каховской ГЭС и затопления населенных пунктов Херсонской области, в микрорайон Корабел областного центра подали напряжение. Об этом заявил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает УНН.
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“В микрорайона корабел подали напряжение.
Энергетики уже подключили первые дома к электроснабжению”, — написал Прокудин в Telegram.
Добавим
19 июля в Херсоне отменяли запрет на въезд в микрорайон Корабел после подтопления в результате российского подрыва Каховской ГЭС.
Напомним
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине.
Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.