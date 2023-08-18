В микрорайон Корабел подали напряжение - Херсонская ОВА

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“В микрорайона корабел подали напряжение.

Энергетики уже подключили первые дома к электроснабжению”, — написал Прокудин в Telegram.

Добавим

19 июля в Херсоне отменяли запрет на въезд в микрорайон Корабел после подтопления в результате российского подрыва Каховской ГЭС.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине.

Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.