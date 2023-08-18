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19:26 • 36283 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 99389 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 104838 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109367 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В микрорайон Корабел подали напряжение - Херсонская ОВА

В микрорайон Корабел подали напряжение - Херсонская ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Спустя более двух месяцев после российского подрыва Каховской ГЭС и затопления населенных пунктов Херсонской области, в микрорайон Корабел областного центра подали напряжение. Об этом заявил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает УНН.

Цитата

“В микрорайона корабел подали напряжение.

Энергетики уже подключили первые дома к электроснабжению”, — написал Прокудин в Telegram.

Добавим

19 июля в Херсоне отменяли запрет на въезд в микрорайон Корабел после подтопления в результате российского подрыва Каховской ГЭС.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине.

Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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