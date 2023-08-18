До мікрорайону Корабел подали напругу - Херсонська ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Через понад два місяці після російського підриву Каховської ГЕС та затоплення населених пунктів Херсонської області, до мікрорайону Корабел обласного центру подали напругу. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє УНН.
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“До мікрорайону корабел подали напругу.
Енергетики вже підʼєднали перші будинки до електропостачання”, — написав Прокудін у Telegram.
Додамо
19 липня у Херсоні скасовували заборону на вʼїзд до мікрорайону Корабел після підтоплення внаслідок російського підриву Каховської ГЕС.
Нагадаємо
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині.
Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.