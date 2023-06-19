В Херсоні відкрили на вʼїзд мікрорайон Корабел
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Херсоні скасовували заборону на вʼїзд до мікрорайону Корабел після підтоплення внаслідок російського підриву Каховської ГЕС. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.
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«Острів вже відкритий для громадян! Не порушуйте комендантську годину і на скільки можливо допомагайте комунальним службам!», заявив голова Херсонської міської військової адміністрації.
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Також Мрочко нагадав, що Нафтогавань та Гідропарк ще закриті для в’їзду з міркувать безпеки
А для місцевих мешканців діє комендантська година з 15:00 дня до 12:00 наступної доби.
Нагадаємо
Мікрорайон Корабел у Херсоні закрили на вʼїзд 13 червня. Запровадили обмеження для того, щоб провести розмінування, слідчі дії та роботи комунальних служб у мікрорайоні.
Також запровадили коменданську годину з 15:00 до 12:00.