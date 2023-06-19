В Херсоне открыли на въезд микрорайон Корабел
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Херсоне отменяли запрет на въезд в микрорайон Корабел после подтопления в результате российского подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.
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«Остров уже открыт для граждан! Не нарушайте комендантский час и на сколько возможно помогайте коммунальным службам!», заявил глава Херсонской городской военной администрации.
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Также Мрочко напомнил, что Нефтегавань и Гидропарк еще закрыты для въезда по соображениям безопасности.
А для местных жителей действует комендантский час с 15:00 дня до 12:00 следующих суток.
Напомним
Микрорайон Корабел в Херсоне закрыли на въезд 13 июня. Ввели ограничения для того, чтобы провести разминирование, следственные действия и работы коммунальных служб в микрорайоне.
Также ввели комендантский час с 15:00 до 12:00.