В Херсоне открыли на въезд микрорайон Корабел

Цитата

«Остров уже открыт для граждан! Не нарушайте комендантский час и на сколько возможно помогайте коммунальным службам!», заявил глава Херсонской городской военной администрации.

Детали

Также Мрочко напомнил, что Нефтегавань и Гидропарк еще закрыты для въезда по соображениям безопасности.

А для местных жителей действует комендантский час с 15:00 дня до 12:00 следующих суток.

Напомним

Микрорайон Корабел в Херсоне закрыли на въезд 13 июня. Ввели ограничения для того, чтобы провести разминирование, следственные действия и работы коммунальных служб в микрорайоне.

Также ввели комендантский час с 15:00 до 12:00.