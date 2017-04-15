В Николаев прибыл Благодатный огонь

Впервые за последние несколько лет Благодатный огонь из Иерусалима привезли на Николаевскую в день его восхождения, а не на сутки. Это произошло благодаря сотрудничеству с аэропортом Херсона с которого огонь оперативно доставили в храмы Николаева.

Руководители города и области передали Благодатный огонь в главных соборов города - митрополиту Николаевском и Очаковском УПЦ МП Питириму и митрополиту Николаевском и Богоявленском УПЦ КП Владимиру.

Верующие с большой радостью и воодушевлением встретили святой огонь, подожгли от него свечи и умывались им. В настоящее время Благодатный огонь доставляют в других храмов Николаевской области.

Как сообщал УНН, в Запорожье прибыл Благодатный огонь.

Напомним, в международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с Благодатным огнем , который сошел в Великую Субботу, 15 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме.