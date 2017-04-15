До Миколаєва прибув Благодатний вогонь

Вперше за останні кілька років Благодатний вогонь з Єрусалиму привезли на Миколаївщину у день його сходження, а не наступної доби. Це сталося завдяки співпраці із аеропортом Херсону з якого вогонь оперативно доставили до храмів Миколаєва.

Очільники міста та області передали Благодатний вогонь до головних соборів міста — митрополиту Миколаївському і Очаківському УПЦ МП Пітіриму та митрополиту Миколаївському та Богоявленському УПЦ КП Володимиру.

Віряни із великою радістю та піднесенням зустріли святий вогонь, підпалили від нього свічки та вмивалися ним. На цей час Благодатний вогонь доставляють до інших храмів Миколаївської області.

Як повідомляв УНН, до Запоріжжя прибув Благодатний вогонь.

Нагадаємо, у міжнародний аеропорт “Бориспіль” прибув літак із Благодатним вогнем, який зійшов у Велику Суботу, 15 квітня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі.