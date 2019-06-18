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К материалам уголовного дела пленных моряков приобщили решение международного трибунала

Киев • УНН

 • 8132 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Сегодня адвокаты украинских военнопленных моряков официально приобщили требования Международного трибунала по морскому праву к материалам уголовного дела. Об этом на странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов, передаёт УНН.

К материалам уголовного дела пленных моряков приобщили решение международного трибунала

“Сегодня состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко”, — написал адвокат.

По его словам, в рамках дополнительного допроса Денис не сообщил ничего нового, кроме сведений, предусмотренных статьей 17 III Женевской конвенции.

“Вместе с тем в ходе допроса нами была приобщена копия приказа Международного трибунала ООН по морскому праву от 25.05.2019, согласно которому власти Российской Федерации обязаны незамедлительно освободить 24 украинских моряка — членов экипажей украинских военных судов „Никополь“, „Бердянск“ и „Яны-Капу“, вернуть сами захваченные корабли, а также предоставить трибуналу отчёт о выполнении приказа до 25 июня 2019 года”, — отметил Полозов.

Он заявил, что после получения в установленном порядке копии приказа трибунала, его перевода и заверения, стороне защиты наконец удалось официально приобщить документ к материалам уголовного дела и тем самым известить следствие о существовании этого документа и тех обязательств Российской Федерации, которые в связи с его принятием возникают.

“До истечения срока предоставления отчета трибуналу ООН по морскому праву о выполнении его решения у властей Российской Федерации остаётся ровно неделя”, — добавил юрист.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

Министерство иностранных дел России, комментируя решение Международного трибунала ООН по морскому праву, исключило возможность задействования предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. 

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

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