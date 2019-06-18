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До матеріалів кримінальної справи полонених моряків долучили рішення міжнародного трибуналу

Київ • УНН

 • 8132 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Сьогодні адвокати українських військовополонених моряків офіційно долучили вимоги Міжнародного трибуналу з морського права до матеріалів кримінальної справи. Про це на сторінці в Facebook повідомив адвокат Микола Полозов, передає УНН.

До матеріалів кримінальної справи полонених моряків долучили рішення міжнародного трибуналу

"Сьогодні відбулися слідчі дії щодо військовополоненого українського моряка Дениса Гриценко", - написав адвокат.

За його словами, в рамках додаткового допиту Денис не повідомив нічого нового, крім відомостей, передбачених статтею 17 III Женевської конвенції.

"Разом з тим пыд час допиту нами була долучена копія наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права від 25.05.2019, згідно з яким влада Російської Федерації зобов'язана негайно звільнити 24 українських морякыв - членів екіпажів українських військових судів "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни-Капу", повернути самі захоплені кораблі, а також надати трибуналу звіт про виконання наказу до 25 червня 2019 року", - зазначив Полозов.

Він заявив, що після отримання в установленому порядку копії наказу трибуналу, його перекладу і засвідчення, стороні захисту нарешті вдалося офіційно долучити документ до матеріалів кримінальної справи і тим самим сповістити слідство про існування цього документа і тих зобов'язань Російської Федерації, які в зв'язку з його прийняттям виникають.

"До закінчення терміну подання звіту трибуналу ООН з морського права про виконання його рішення у влади Російської Федерації залишається рівно тиждень", - додав юрист.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал зобов'язав Росію звільнити українських моряків.

Міністерство закордонних справ Росії, коментуючи рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, виключило можливість задіяння передбачених Конвенцією ООН з морського права 1982 року процедур вирішення спорів щодо інциденту 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

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