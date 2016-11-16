В Мариуполь переехал Донецкий национальный медицинский университет
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня в Мариуполе, по адресу бульвар Шевченко 80, торжественно открыли здание Донецкого Национального медицинского университета, передает корреспондент УНН.
Когда Донецк захватили НВФ "ДНР", ректорат и профессура медицинского университета выехали с оккупированной территории. В течение длительного времени университету не могли найти здание. Впоследствии было принято решение расположиться в Мариуполе. Донецкому университету выделили старое здание, которое позже было отремонтировано.
Сегодня на торжественном открытии присутствовали глава Донецкой ОГА Павел Жебривский и мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
"Я считаю, это очень хорошо, что такой университет появился в Мариуполе. Когда мы освободим Донецк, филиал Донецкого Национального медицинского университета останется здесь и продолжит готовить качественных специалистов в области медицины", - сообщил глава ОГА Донецкой области П.Жебривский.
После торжественного открытия П.Жебривский и В.Бойченко заложили капсулу времени с пожеланием будущим студентам высшего учебного заведения.